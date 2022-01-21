حبس مؤثرين جزائريين مشهورين في قضية الاحتيال على الطلبة

قبل 14 دقيقة

أصدرت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية قرارا بالحبس المؤقت بحق ثلاثة مؤثرين بارزين، هم نوميديا لزول وبوجملين فاروق المعروف باسم "ريفكا" ومحمد أبركان المعروف باسم "ستانلي"، في قضية الاحتيال على الطلبة. أبرز الاتهامات الموجهة لهم هي المشاركة في النصب والاحتيال.

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