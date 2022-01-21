بعد إثارته الجدل.. دار الإفتاء اللبنانية ترفع دعوى ضد مدعي النبوة نشأت منذر
بعد إثارته الجدل.. دار الإفتاء اللبنانية ترفع دعوى ضد مدعي النبوة نشأت منذر
قدمت دار الإفتاء اللبنانية دعوى قضائية إلى النيابة العامة ضد "مدعي النبوءة" نشأت منذر بأنه يدعي زورا وبهتانا أنه رسول منزل من السماء. وكان منذر قد أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل في الأيام الماضية.
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