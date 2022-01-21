الحميات الغذائية بين العلم والخرافة
هل الحمية مرتبطة بالحالة الصحية لشخص معين وتختلف من شخص لآخر؟ وما المصادر التي يلجأ إليها الناس للبحث عن حمية غذائية مناسبة؟
في حلقة بي بي سي إكسترا نناقش النصائح الغذائية التي نتلقاها في النوادي الرياضية، من قبل المدربين الرياضيين، وكيف نتأكد إن كانوا مؤهلين لوصف حميات غذائية أم لا؟نستضيف اخصائية التغذية والمدربة الرياضية براء صبّاغ ونذهب في جولة على أكثر الحميات الغذائية تداولاً لنرى إن كانت مبنية على أسس علمية؟كاميرا البرنامج تذهب إلى الجزائر ونتعرف على شاب تمكن أنقاص 115 كيلوغرام من وزنه من خلال التمارين الرياضية بالتزامن مع اتباع حمية غذائية في جائحة كورونا.
يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
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