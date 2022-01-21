الحميات الغذائية بين العلم والخرافة

قبل 13 دقيقة

في حلقة بي بي سي إكسترا نناقش النصائح الغذائية التي نتلقاها في النوادي الرياضية، من قبل المدربين الرياضيين، وكيف نتأكد إن كانوا مؤهلين لوصف حميات غذائية أم لا؟نستضيف اخصائية التغذية والمدربة الرياضية براء صبّاغ ونذهب في جولة على أكثر الحميات الغذائية تداولاً لنرى إن كانت مبنية على أسس علمية؟كاميرا البرنامج تذهب إلى الجزائر ونتعرف على شاب تمكن أنقاص 115 كيلوغرام من وزنه من خلال التمارين الرياضية بالتزامن مع اتباع حمية غذائية في جائحة كورونا.