أمين سلام: الاقتصاد اللبناني سيتعافى على المدى البعيد
أكّد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على ضرورة تخفيض الانفاق العام في بلاده والذي كان يتم "بشكل عشوائي ودون دراسة جدوى خلال العقود الماضية" حسب تعبيره. وتوقع أمين سلام أن يفرض صندوق النقد الدولي شروطاً قاسية تقتضي تخفيضاً في عدد الموظفين في القطاع العام وارتفاعاً في الضرائب ورسوم الجمارك، إلّا أنّه أعرب عن تفاؤله بأن بتحسن الوضع الاقتصادي في بلاده على المدى البعيد. وشدّد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على ضرورة وضع أطر قانونية وتشريعية للفصل بين العمل السياسي و والعمل الاقتصادي
فما الذي تسبب في خسارة الدولة اللبنانية لموارد كبيرة؟ وماذا عن الاستثمارات الخارجية وجذب رؤوس أموال الجالية اللبنانية في الخارج؟ وما الذي يميز علاقات بلاده لاقتصادية بالمملكة العربية السعودية؟ ولماذا تنظر الدول الخليجية إلى لبنان على أنّه بلد تنجح في الاستثمارات؟
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