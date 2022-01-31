جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارة أول رئيس إسرائيلي للإمارات
جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد زيارة أول رئيس إسرائيلي للإمارات
زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ اليوم معرض أكسبو دبي وقال إن تجارتهم مع الإمارات تجاوز المليار دولار. هيرتسوغ وصل إلى الإمارات يوم أمس بدعوة رسمية من ولي عهد حاكم أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. تعتبر هذه أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات وأثارت جدلا كبيرا على وسائل التواصل.
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