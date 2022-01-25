بي بي سي إكسترا يتحدث إلى مُسرب مقاطع مصورة تظهر ما يبدو تعذيبا لمحتجزين في مصر

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وقالت "ذا غارديان" إنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المقاطع التي حصلت عليها من معتقل سابق يعيش في الولايات المتحدة الأميركية الناشط على حسين مهدي. كما لم يتسن لبي بي سي التحقق من صحتها ولا من تاريخها. فيما قالت الداخلية المصرية في بيان لها ردا على ما نشر إن "المقطعين تم فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب". سوسن صبوح تحدثت إلى الناشط السياسي علي حسين مهدي الذي سرب المقاطع المصورة إلى صحيفة "ذا غاريدان" وسألته أولا عن تاريخ هذه الفيديوهات؟