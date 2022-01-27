هل جربتم ما يُطلق عليه إسم "زواج الصالونات"؟

قبل ساعة واحدة

نتحدث اليوم عن الزواج التقليدي المدبر من طرف الأهل والزواج عن حب وهذا الممثل الهندي راهول شارما الذي تزوج قبل أيام من Neha Sharma وكشف بأن زواجه كان تقليديا أو مرتبا. قرار شارما بالزواج جاء بناء على رغبة والديه بزواجه الذي كان أول تجربة زواج مرتب له مقارنة بزيجته السابقة التي سبقتها قصة حب عاصفة مع الممثلة الهندية آسين.