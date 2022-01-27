هل جربتم ما يُطلق عليه إسم "زواج الصالونات"؟
هل جربتم ما يُطلق عليه إسم "زواج الصالونات"؟
نتحدث اليوم عن الزواج التقليدي المدبر من طرف الأهل والزواج عن حب وهذا الممثل الهندي راهول شارما الذي تزوج قبل أيام من Neha Sharma وكشف بأن زواجه كان تقليديا أو مرتبا. قرار شارما بالزواج جاء بناء على رغبة والديه بزواجه الذي كان أول تجربة زواج مرتب له مقارنة بزيجته السابقة التي سبقتها قصة حب عاصفة مع الممثلة الهندية آسين.
والدته هي من اختارت له زوجته التي قال بأنه لم يقابلها كثيرا ولكنه كان يتحدث معها دوما وكان سعيدا بذلك. المزيد في تقرير ياسمين أبو خضرا