أمين سلام: نحرص على علاقتنا الاقتصادية مع السعودية

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أكد أمين سلام زير الاقتصاد والتجارة اللبناني حرص بلاده على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع السعودية بل يراها "نموذجاً فريداً ودقيقا للنجاح والتعامل الاقتصادي" حسب تعبيره. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أنّ المملكة هي الدولة الوحيدة التي تتعامل مع لبنان" بميزان تجاري مستقيم ودقيق وعادل"على حد وصفه

وتوقع أمين سلام أيضاً عودة رؤوس أموال الجالية اللبنانية في الخارج والدول الخليجية للاستثمار في لبنان في ظل الظروف والحوافز التي ستوفرها الحكومة الحالية والحكومات التي ستتوالى من بعدها.

فماهي الشروط التي يتوقع أن يطالب صندوق البنك الدولي بتنفيذها لإصلاح الاقتصاد اللبناني؟ وما هي الفئات التي قد تتضرر منها؟ ولماذا يرى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ضرورة الحد من الانفاق العام في بلاده؟ ومن الذي سيتولى وضع أسس قانونية وتشريعية للفصل بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي في لبنان؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع؟ يمكنكم مشاهدة البرنامج على الرابط التالي