5000 خوذة عسكرية، مساعدات ألمانية لأوكرانيا تثير سخرية وانتقادات

قبل 22 دقيقة

أرسلت ألمانيا 5000 آلاف خوذة عسكرية إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية، في وقت تقرع فيها طبول الحرب على حدودها. بينما رحبت كييف بمساعدات أمريكية وبريطانية، إلا أن المساعدات الألمانية أثارت سخرية بعض مسؤوليها.