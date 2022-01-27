انتقادات لضوابط هيئة الفتوى الكويتية بشأن انضمام النساء للجيش
انتقادات لضوابط هيئة الفتوى الكويتية بشأن انضمام النساء للجيش
اعتمد وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط هيئة بشأن انضمام النساء للجيش. تضمنت الضوابط موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي، الأمر الذي انتقده ناشطات وخبراء قانون.
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