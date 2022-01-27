شاب إندونيسي يصبح مليونيرا من بيع صور سيلفي
شاب إندونيسي يصبح مليونيرا من بيع صور سيلفي
لم يكن يعلم طالب الكمبيوتر الأندونيسي، سلطان غوستاف غوزالي، أنه سيصبح مليونيرا في يوم ما. لكن بعد تحويل صوره السلفي إلى رموز غير قابلة للاستبدال، NFT، وعرضها للبيع على منصة إلكترونية، أقبل الناس على شرائها لترتفع قيمتها وتصل لأكثر من مليون دولار.
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