إبراهيم الشيخ: المجموعات الرافضة ليونيتامس متصالحة مع الانقلاب

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إبراهيم الشيخ: المجموعات الرافضة ليونيتامس متصالحة مع الانقلاب

قبل 52 دقيقة

أعرب إبراهيم الشيخ القيادي في حزب المؤتمر السوداني ووزير الصناعة السابق عن ترحيب الحزب بالمشاورات السياسية التي يقودها فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية في السودان(يونيتامس). وأضاف الشيخ أنّهم بصدد تقديم رؤية كاملة مكتوبة ليونيتامس تصلح أن تكون خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. ووصف القيادي في حزب المؤتمر السوداني الرافضين لمشاورات البعثة الأممية بأنّهم مجموعات لا ترغب في التحول الديمقراطي وقد" تكون من صنيعة الانقلاب" حسب قوله. وأشار الشيخ إلى حالة الانقسام التي تعيشها الأحزاب ومجموعات المعارضة المختلفة، مشددأ على ضرورة توحُدها والوصول إلى ميثاق موحّد.

فكيف ينظر إبراهيم الشيخ إلى المجموعة التي تقود البلاد حاليا وخاصة العسكريين؟ وماذا عن تأثير المظاهرات على الاقتصاد السوداني؟ وما هي مبررات القيادي في المؤتمر السوداني لدعم المحتجين في شمال السودان الذين يغلقون طريق شريان الشمال؟ وما هو رأي وزير الصناعة السابق في أداء حكومة حمدوك الثانية التي كان عضواً فيها؟