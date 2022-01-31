صلاح يواسي حكيمي بعد فوز الفراعنة على أسود الأطلسي..واشتباك بين الفريقين بعد المواجهة

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صلاح يواسي حكيمي بعد فوز الفراعنة على أسود الأطلسي..واشتباك بين الفريقين بعد المواجهة

قبل 36 دقيقة

تأهلت مصر على حساب المغرب للدور نصف نهائي في كأس أمم إفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، ما اشعل مواقع التواصل الاجتماعي التي حملت فرحة أنصار الفراعنة، وأيضا غضبا مغربيا من أداء المنتخب والمدرب وجيد خليلوزيتش.

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