محمد صلاح ورفاقه يستشفون في "براميل" .. والمصريون متوجسون من حكم مباراة الكاميرون

قبل 19 دقيقة

جدل في مصر بعد انتشار صور لمحمد صلاح ولاعبي المنتخب المصري وهم يقومون بعملية استشفاء في "براميل" .. والمصريون متوجسون الجامبي بكاري غاساما حكم مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون.

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