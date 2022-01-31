نادال يكتب تاريخ التنس بعد مباراة ماراثونية في نهائي ببطولة أستراليا للتنس

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فاز الإسباني رافائيل نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس على الروسي دانييل ميدفيديف، محطما الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى في منافسات الرجال.

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