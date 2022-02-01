إبراهيم الشيخ: المتعجلون يرون في المواكب ضررا اقتصاديا

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إبراهيم الشيخ: المتعجلون يرون في المواكب ضررا اقتصاديا

قبل 57 دقيقة

أكد إبراهيم الشيخ القيادي في حزب المؤتمر السوداني ووزير الصناعة السابق على ضرورة عودة العسكر الى الثكنات، مضيفاً أنّ هذا الأمر لا مساومة عليه. كما شدّد على ضرورة استمرار المظاهرت والمواكب في الشارع إلى أن "تتم هزيمة الانقلاب" حسب تعبيره .

واستبعد القيادي في المؤتمر السوداني تضرر الاقتصادي السوداني بالمواكب والمظاهرات بل يرى أنّ المتعجلين والمشفقين فقط هم من يقولون بذلك. وعبر إبراهيم الشيخ عن دعمه للمحتجين في شمال السودان الذين يغلقون طريق شريان الشمال، رافضاً المقارنة بين ما يحدث في الشمال وبين ما حدث من إغلاق لميناء بورتسودان لشهر ونصف من قبل نظارات البجا بهدف "خنق الحكومة المدنية " على حد قوله.

فكيف ينظر إبراهيم الشيخ إلى الرافضين للمشاورات التي يقودها رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس؟ وماذا عن رؤية حزبة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد؟ وماهو موقفه من تعدد الجيوش في السودان؟ ولماذا يدعو إبراهيم الشيخ إلى ضرورة التوصل إلى ميثاق موحد بين الأحزاب والمجموعات المعارضة التي يقرّ بانقسامها؟