قطر ستكون حليفاً رئيسياً من خارج الناتو للولايات المتحدة .. فما معنى هذه الصفة؟
قطر ستكون حليفاً رئيسياً من خارج الناتو للولايات المتحدة .. فما معنى هذه الصفة؟
أثناء لقائه أمير قطر تميم بن حمد الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن واشنطن تعتزم تصنيف قطر كـ"حليف رئيسي من خارج حلف الناتو"، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين.
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