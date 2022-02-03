مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية للقوات الأمريكية بشمال سوريا
مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" في عملية للقوات الأمريكية بشمال سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في عملية للقوات الأمريكية بمنطقة أطمة في شمال سوريا. العملية أسفرت عن مقتل 13 شخصا من بينهم أطفال ونساء.
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