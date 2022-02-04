تسريب صوتي لمدير الأضرحة يغضب أتباع الطريقة القادرية في العراق

قبل 8 دقيقة

أثار تسريب صوتي لمدير الأضرحة والمراقد في الوقف السني العراقي، فارس كاظم العبيدي، غضب أتباع الطريقة القادرية الذين اعتبروه مسيئا للإمام عبد القادر الكيلاني. الوقف السني تبرأ من كلام فارس العبيدي وأقاله من منصبه.