تسريب صوتي لمدير الأضرحة يغضب أتباع الطريقة القادرية في العراق
تسريب صوتي لمدير الأضرحة يغضب أتباع الطريقة القادرية في العراق
أثار تسريب صوتي لمدير الأضرحة والمراقد في الوقف السني العراقي، فارس كاظم العبيدي، غضب أتباع الطريقة القادرية الذين اعتبروه مسيئا للإمام عبد القادر الكيلاني. الوقف السني تبرأ من كلام فارس العبيدي وأقاله من منصبه.
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