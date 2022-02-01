بي بي سي إكسترا: هل يجب أن يرتبط نوع اللعبة بجنس الطفل؟

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بي بي سي إكسترا: هل يجب أن يرتبط نوع اللعبة بجنس الطفل؟

قبل 38 دقيقة

بينما درجت محلات بيع الألعاب على تقسيمها بين ألعاب خاصة بالصبيان وأخرى خاصة بالفتيات، أصدرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونا جديدا يفرض على أصحاب محلات الألعاب تخصيص أقسام للألعاب غير الجندرية، حيث تعرض الألعاب دون ربطها بجنس معين.

ويُفرض هذا القانون فقط على المحلات الكبيرة التي تشغل أكثر من 500 عامل، وستُعطى هذا المحلات مهلة عامين للتكيف مع القانون الجديد أو تطبيق غرامات عليها.

ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم بحرية خاصة أن الألعاب تؤثر في نظرة الأطفال إلى أنفسهم وإلى الآخرين معتبرين أن هذا سيجعلهم أكثر تنافسيةً وانفتاحا على غيرهم.

لكن هل مازال الأهل يميلون إلى توزيع الألعاب على أولادهم حسب الجنس وهل السماح للأولاد باللعب بألعاب البنات والعكس مفيد لهم؟