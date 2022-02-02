انتحار طفلة مصرية بعد ابتزاز إلكتروني والأزهر يتدخل
انتحار طفلة مصرية بعد ابتزاز إلكتروني والأزهر يتدخل
انتحرت الطفلة هايدي شحتة، 15 عاما، بتناول حبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز وصور مفبركة طالت سمعتها من جانب جيرانها. وبعد تزايد حالات الانتحار أصدر الأزهر فتوى حرم فيها الابتزاز الإلكتروني، وتقدمت نائبة بمشروع قانون لتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية.
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