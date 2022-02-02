ميني ماوس تظهر ببدلة زرقاء بعد نحو مئة عام من ظهورها بالفستان الأحمر

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ميني ماوس تظهر ببدلة زرقاء بعد نحو مئة عام من ظهورها بالفستان الأحمر

قبل 26 دقيقة

حصلت أشهر فأرة في العالم على تغيير كبير في مظهرها. إذ ستغير ميني ماوس ملابسها قريبا إلى بدلة زرقاء أنيقة ذات بنطال، مستبدلة فستانها التقليدي الأحمر المنقّط مع الاحتفاظ بعقدة رأسها الشهيرة. التغيير هو مؤقت لكنه قوبل بردود فعل متباينة من عشاق ديزني.

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