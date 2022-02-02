كيم جونغ أون على حصان أبيض في فيلم وثائقي كوري شمالي

قبل 16 دقيقة

انتحرت الطفلة هايدي شحتة، 15 عاما، بتناول حبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز وصور مفبركة طالت سمعتها من جانب جيرانها. وبعد تزايد حالات الانتحار أصدر الأزهر فتوى حرم فيها الابتزاز الإلكتروني، وتقدمت نائبة بمشروع قانون لتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية.