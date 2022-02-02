محمد صبحي يثير جدلا مصريا سعوديا بعد رفض تقديم مسرحية في السعودية للترفيه
محمد صبحي يثير جدلا مصريا سعوديا بعد رفض تقديم مسرحية في السعودية للترفيه
صرح الفنان المصري محمد صبحي أنه رفض تقديم عرض مسرحي بملايين الدولارات في السعودية على هامش موسم الترفيه، ليثير ذلك انتقادات من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي وصف صبحي بـ"المشخصاتي".
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