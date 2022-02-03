بعد نطقه الشهادتين على الهواء.. زوج المغنية اللبنانية مايا نعمة يثير الجدل حول الزواج بين المسيحيين والمسلمين

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بعد نطقه الشهادتين على الهواء.. زوج المغنية اللبنانية مايا نعمة يثير الجدل حول الزواج بين المسيحيين والمسلمين

قبل 13 دقيقة

حسم زوج نجمة ستار أكاديمي اللبنانية مايا نعمة الجدل حول الزواج بين الأديان المختلفة. نعمة، التي تعتنق الديانة الإسلامية، متزوجة مدنيا من المسيحي شربل أبو خطار الذي رد على الجدل بنطقه الشهادتين على الهواء.

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