بعد نطقه الشهادتين على الهواء.. زوج المغنية اللبنانية مايا نعمة يثير الجدل حول الزواج بين المسيحيين والمسلمين
بعد نطقه الشهادتين على الهواء.. زوج المغنية اللبنانية مايا نعمة يثير الجدل حول الزواج بين المسيحيين والمسلمين
حسم زوج نجمة ستار أكاديمي اللبنانية مايا نعمة الجدل حول الزواج بين الأديان المختلفة. نعمة، التي تعتنق الديانة الإسلامية، متزوجة مدنيا من المسيحي شربل أبو خطار الذي رد على الجدل بنطقه الشهادتين على الهواء.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.