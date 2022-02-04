بعد ترويضهم "أسود الكاميرون"..محمد صلاح ورفاقه يصطدمون بمانيه و "أسود التيرانغا"
بعد ترويضهم "أسود الكاميرون"..محمد صلاح ورفاقه يصطدمون بمانيه و "أسود التيرانغا"
ملأت الفرحة قلوب المصريين بتأهل منتخبهم إلى نهائي بطولة أفريقيا بعد فوزه على الكاميرون بركلات الترجيح. وتتجه الأنظار الآن إلى المباراة النهائية التي سيلتقي بها نجما فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح وساديو مانيه.
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