فوزية كوفي: الشعب الافغاني أصبح أكثر وعياً بحقوقه

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فوزية كوفي: الشعب الافغاني أصبح أكثر وعياً بحقوقه

قبل 9 دقيقة

ترى فوزية كوفي نائبة رئيس البرلمان في افغانسان سابقاً أنّ حركة طالبان لم تتغير وأنّ ما كانت تردده إبّان محادثات السلام كان بغرض تجميل صورتها في أعين العالم وأنّ الحركة لم تنفذ على أرض الواقع شيئأ مما كانت تقوله حسب رأيها. وأشارت نائبة رئيس البرلمان في افغانستان سابقا الى أنّ حركة طالبان لا تزال تستهدف الحقوق الفردية وحرية الإعلام بذات الطريقة التي كانت تمارسها قبل عشرين سنة.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة الافغانية قالت فوزية كوفي إنّه لا يتم السماح للنساء بالعمل أو بالدراسة مشيرة الى أنّ النساء لا يُسمح لهن بالعمل سوى في قطاعي الصحة والجوازات.

فبما تطالب فوزية كوفي حكومة طالبان القيام به سياسياً وعلى المستوى الداخلي؟ وماذا عن الوضع الإنساني في البلاد؟ وما الذي يثير مخاوفها بعد عودة طالبان الى السلطة في افغانستان؟ وما تقييم نائبة رئيس البرلمان في أفغانستان سابقاً لأداء الحكومة السابقة؟