أبعاد الصورة: لماذا تلجأ بعض الأسر للتعليم المنزلي؟

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أبعاد الصورة: لماذا تلجأ بعض الأسر للتعليم المنزلي؟

قبل ساعة واحدة

في حلقة جديدة من بودكاست أبعاد الصورة نستمع إلى تجارب شخصية مع التعليم المنزلي الذي تزايد الإقبال عليه خلال الآونة الأخيرة.

#أبعاد_الصورة بودكاست من إعداد وتقديم إيناس عبدالوهاب يبحث في الموضوعات التي تتصدر الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

للاستماع إلى جميع حلقات "أبعاد الصورة" اضغط/ي على اللينك المناسب لك واشترك/ي في البودكاست:

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