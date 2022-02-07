الرياضات الفردية: بحث عن الدعم والنجومية

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الرياضات الفردية: بحث عن الدعم والنجومية

قبل 23 دقيقة

الرياضة لغة عالمية يحترفها اللاعبون وتعشقها الجماهير. ولكن ليست كل الرياضات تحظى بنفس مستوى الشعبية والدعم وبعض الألعاب تواجه صعوبات خصوصا الفردية منها للوصول إلى النجومية. فالرياضات الفردية لا تحصل على الدعم الكافي مقارنة بالرياضات الأكثر جماهيرية ككرة القدم. رغم ذلك برز العديد من الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في حلقة بي بي سي إكسترا نستقبل الملاكم الجزائري جمال دحّو للتعرف على رحلته لاحتراف الملاكمة التي انطلقت من مدينة تيارت من الجزائر لينتهي به المطاف في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بعد فوزه بلقب بطل العالم للاتحاد الدولي للملاكمة UBO سنة 2014. كما نتعرف على تجربة نور بن ضياء وهي أول امرأة تونسية تتوج بسباق "الرالي الاعتدالي" في نسخته السابعة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.