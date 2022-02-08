ما الذي قاله ساديو ماني لمواساة صلاح بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية؟
ما الذي قاله ساديو ماني لمواساة صلاح بعد نهائي كأس الأمم الأفريقية؟
فاز منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد هزيمة المنتخب المصري في ركلات الترجيح ليتوج باللقب لأول مرة. وأعلن الرئيس السنغالي، اليوم الإثنين، عطلة رسمية في البلاد احتفالا بالفوز التاريخي.
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