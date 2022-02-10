إكسترا ليفلز: هل اللغة العربية ضرورية في الألعاب الإلكترونية؟
إكسترا ليفلز: هل اللغة العربية ضرورية في الألعاب الإلكترونية؟
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يناقش محمد مطر أهمية لغة الواجهة في الألعاب الإلكترونية ودورها في تسهيل تفاعل اللاعبين وارتباطهم بالألعاب، كما يمر على تاريخ تطور أجهزة ألعاب الفيديو من خلال الدردشة مع رافد سالم رئيس تحرير أول مجلة ألعاب عربية ومدير التعريب حالياً في شركة عالمية لتطوير للألعاب.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
للاستماع إلى حلقات "إكسترا ليفلز" السابقة اضغط على الرابط المناسب لك واشترك في البودكاست:
كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .