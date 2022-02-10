إكسترا ليفلز: هل يحلو اللعب من غير موسيقى؟

قبل 22 دقيقة

في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يبوح محمد مطر بعلاقته مع الموسيقى وأثرها في تغيير الحالة المزاجية، وكذلك دورها في عالم الألعاب من خلال رسم أبعاد المكان والبيئة وتأجيج حالة الاستنفار والتركيز لدى اللاعبين. تتضمن الحلقة دردشة مع المتخصصة في التأليف الموسيقى للشاشة حياة سالم التي تتحدث عن تطور موسيقى ألعاب الفيديو.