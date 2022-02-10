إكسترا ليفلز: هل يحلو اللعب من غير موسيقى؟
إكسترا ليفلز: هل يحلو اللعب من غير موسيقى؟
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يبوح محمد مطر بعلاقته مع الموسيقى وأثرها في تغيير الحالة المزاجية، وكذلك دورها في عالم الألعاب من خلال رسم أبعاد المكان والبيئة وتأجيج حالة الاستنفار والتركيز لدى اللاعبين. تتضمن الحلقة دردشة مع المتخصصة في التأليف الموسيقى للشاشة حياة سالم التي تتحدث عن تطور موسيقى ألعاب الفيديو.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
للاستماع إلى حلقات "إكسترا ليفلز" السابقة اضغط على الرابط المناسب لك واشترك في البودكاست:
كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .