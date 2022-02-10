إكسترا ليفلز: أصدقاء اللعب
إكسترا ليفلز: أصدقاء اللعب
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر بذاكرته إلى دور الصديق في التحفيز على التحدي والإبداع في الألعاب الإلكترونية. تتضمن الحلقة دردشة مع عبدالله قنبر وعبد السلام دهان وهما شابان من سوريا تربطهما صداقة بسبب ألعاب الفيديو، ينشران مغامراتهما في لعبة ماين كرافت على قناتيهما في يوتيوب.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .