إكسترا ليفلز: أصدقاء اللعب

قبل 20 دقيقة

في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر بذاكرته إلى دور الصديق في التحفيز على التحدي والإبداع في الألعاب الإلكترونية. تتضمن الحلقة دردشة مع عبدالله قنبر وعبد السلام دهان وهما شابان من سوريا تربطهما صداقة بسبب ألعاب الفيديو، ينشران مغامراتهما في لعبة ماين كرافت على قناتيهما في يوتيوب.