بي بي سي إكسترا: صعوبات تواجه الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا

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بي بي سي إكسترا: صعوبات تواجه الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا

قبل 52 دقيقة

تحتفل الأمم المتحدة في الحادي عشر من فبراير من كل عام باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وتهدف المناسبة إلى رفع الوعي بضرورة إشراك مزيد من الفتيات في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم.

بحسب منظمة اليونسكو فإن 30% من الباحثين فقط من النساء حيث مازالت تعاني الفتيات في العالم العربي من التمييز في المهن العلمية، فضلاً عن النظرة المجتمعية التقليدية المغلوطة بأن النساء غير قادرات على العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا.