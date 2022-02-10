بسبب تعذيب قطة..تحقيق وغرامة وسحب رعاية من نجم نادي ويست هام "زوما"

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بعد انتشار فيديو للاعب الفرنسي كورت زوما، نجم فريق ويست هام يونايتد الانجليزي لكرة القدم، وهو يركل قطة، فسخت شركة أديداس عقدها معه وغرمه النادي 250 ألف جنيه إسترليني، وأخذت منه جمعية لحقوق الحيوان قطتين كان يملكهما.