طالبة هندية مسلمة تتحدى الحظر على ارتداء الحجاب بمدارس ولاية كارناتاكا
طالبة هندية مسلمة تتحدى الحظر على ارتداء الحجاب بمدارس ولاية كارناتاكا
تداول الناس على وسائل التواصل فيديو لفتاة هندية مسلمة وهي تتحدى مجموعة من الشبان المؤيدين لقرار منع الحجاب في مدارس ولاية كارناتاكا الجنوبية، التي قررت إغلاق المدارس العليا، بعد أعمال عنف شهدتها مظاهرات طلابية على خلفية منع طالبات مسلمات من ارتداء الحجاب في الفصول.
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