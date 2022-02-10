مكالمة مفبركة مع جراح القلب الشهير مجدي يعقوب تؤدي لوقف برنامج تلفزيوني مصري
مكالمة مفبركة مع جراح القلب الشهير مجدي يعقوب تؤدي لوقف برنامج تلفزيوني مصري
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، بعد بث مكالمة مفبركة للطبيب الجراح المعروف عالميا مجدي يعقوب.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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