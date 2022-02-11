البودكاست وصناعة المحتوى الصوتي العربي

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البودكاست وصناعة المحتوى الصوتي العربي

قبل 20 دقيقة

تختلف مواضيع البودكاست وتتنوع حسب اختلاف وتنوع شخصيات واهتمامات المدونين للمحتوى على مختلف المنصات التي تقدم هذه الخدمة للجمهور، فهناك نوع من البودكاست تعنى بالسياسة أو المواضيع العملية الاجتماعية وأخرى بأخبار التقنية وغيرها.

واستطاع البودكاست أن يحتل مكانة متقدمة في صناعة المحتوى الصوتي خصوصا مع جائحة كورونا التي جعلت من الاستماع وسيلة للتواصل في فترة الإغلاق والحجر الصحي.

في حلقة بي بي سي إكسترا نناقش أهمية هذه الوسيلة مع مديرة الإنتاج في منصة "صوت" تالا العيسى، كما نلقي الضوء على برامج البودكاست في بي بي سي عربي مع مقدمة بودكاست "مراهقتي" كريمة كواح والمعدة ميس باقي.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.