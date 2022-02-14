BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: ما المقصود بـ silver bullet
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: ما المقصود بـ silver bullet
14 فبراير/ شباط 2022، 17:58 GMT
جدّد في قبل 31 دقيقة
الأكثر مشاهدة
2:19
فيديو,
عيد الحب: زوجان التقيا منذ 91 عامًا يكشفان سر الزواج السعيد
, المدة 2,19
قبل 5 ساعة
3:16
فيديو,
في السجن دون محاكمات: توفي قبل أن يرى طفله الوحيد
, المدة 3,16
قبل 2 ساعة
1:34
فيديو,
الأمير عبد القادر: لماذا شيدت فرنسا نصبا لمن كان يوما "عدوها الأكبر"؟
, المدة 1,34
8 فبراير/ شباط 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
4:46
فيديو,
ما هو سر اختفاء النساء في أفغانستان؟: تحقيق لبي بي سي يكشف عمليات اعتقال وقتل انتقامية على أيدي طالبان
, المدة 4,46
قبل 7 ساعة
3:09
فيديو,
روسيا وأوكرانيا: ما أسباب التصعيد، وهل العالم على أعتاب حرب جديدة؟
, المدة 3,09
24 ديسمبر/ كانون الأول 2021
3:35
فيديو,
فتيات رومانيات يغرر بهن لتجارة الجنس في بريطانيا
, المدة 3,35
25 يناير/ كانون الثاني 2022
2:58
فيديو,
عالم أحياء سويسري يبتكر طريقة لتحويل الصحراء إلى غابة في البرازيل
, المدة 2,58
11 فبراير/ شباط 2022
1:40
فيديو,
رامي شعث: مستمر في معركة استعادة جنسيتي المصرية
, المدة 1,40
11 فبراير/ شباط 2022
3:07
فيديو,
شرطة لندن: أبرز الفضائح والاتهامات التي أدت إلى استقالة قائدة الشرطة كريسيدا ديك
, المدة 3,07
11 فبراير/ شباط 2022