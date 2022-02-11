بيع أكبر ماسة مقطوعة في العالم

قبل 15 دقيقة

بيعت ألماسة سوداء عمرها مليار عام، ويعتقد أنها أكبر ماسة مقطوعة في العالم، مقابل 4.3 مليون دولار. وهناك نظريات مختلفة حول أصل هذا الحجر، وتقول إحداها إنه تم نقله إلى الأرض من الفضاء بواسطة كويكب.ووصفت دار سوذبي الماسة "اللغز" بأنها واحدة من أندر عجائب الدنيا الكونية التي عرفتها البشرية.