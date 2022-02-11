رامي شعث: مستمر في معركة استعادة جنسيتي المصرية

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رامي شعث: مستمر في معركة استعادة جنسيتي المصرية

قبل 18 دقيقة

قال رامي شعث الناشط السياسي والحقوقي إن هناك أزمة حقيقية ينبغي معالجتها منتقدًا أوضاع الحريات وأوضاع السجون في مصر.

وأضاف أنًه سيواصل معركته من أجل استعادة جنسيته التي اضطر إلى التخلي عنها مقابل إطلاق سراحه بعد قضائه نحو عامين ونصف العام في الحبس الاحتياطي في مصر.

فما هي دوافع الحملة التي يقوم بها ضد السلطات المصرية منذ الإفراج عنه؟ وما ردّه على نفي السلطات المصرية لكل ما أثاره من اتهامات؟ وما تعليقه على وصف السلطات المصرية له "بالإثاري" الذي يسعى إلى كسب تعاطف الغرب؟ ولمن وجّه الشكر عن الجهود التي بُذلت من أجل اطلاق سراحه؟ وما هي فرص نجاح جهوده لاستعادة الجنسية المصرية التي تخلّى عنها في مقابل الإفراج عنه؟