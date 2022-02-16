رامي شعث: نشاطي بشأن القضية الفلسطينية أحد أسباب اعتقالي
رامي شعث: نشاطي بشأن القضية الفلسطينية أحد أسباب اعتقالي
انتقد رامي شعث الناشط السياسي والحقوقي ازدواجية معايير الغرب في التعامل مع قضايا المنطقة، غير أنه أشار إلى ضرورة مخاطبة الغرب ومطالبته بتغييرها وكذلك مواجهه الغرب بأخطائه.
فما مدى نجاعة هذا الطرح؟ وإلى أي مدى تلعب المصالح دورها في العلاقات بين القوى الغربية ودول المنطقة؟
يقول رامي شعث الناشط السياسي والحقوقي إن أنشطته المتعلقة بالقضية الفلسطينية كانت من بين أسباب اعتقاله في مصر، فما دلائل ذلك؟ وما حقيقة الاتهامات التي وجهت له؟ وماذا عن ملابسات التحقيق الذي جرى معه؟ وكيف له أن يخوض معركته من أجل استعادة جنسيته المصرية التي تخلّى عنها مقابل الإفراج عنه؟
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