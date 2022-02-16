محتوى جنسي افتراضي في لعبة روبلوكس يثير القلق حول سلامة الأطفال

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محتوى جنسي افتراضي في لعبة روبلوكس يثير القلق حول سلامة الأطفال

قبل 33 دقيقة

كشف تحقيق لبي بي سي عن وجود محتوى جنسي افتراضي داخل إحدى المساحات بلعبة روبلوكس ما أثار التساؤلات حول حماية الأطفال المستخدمين لها. تقول الشركة إنها تقوم بحذف أي محتوى مخالف فور اكتشافه وتتخذ إجراءات ضد صانعيه.

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