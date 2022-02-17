رحلات استكشاف تضع شخصيتك على المحك

قبل 11 دقيقة

ربما مرت عليكم مستمعينا قصة الرحالة الذي اشتُهر بسبب محاولته الفاشلة لعبور قارة القطب الجنوبي عام 1914 ولكن السفينة التي استخدمها للاقتراب من القارة علقت بالجليد ثم غرقت فاضطر الفريق المكون من 28 رجلا من اللجوء لقطعة من الجليد تطفو على سطح البحر لفترة ثم الإبحار في مراكب النجدة. فشلت مهمة السير إرنست شاكيلتون (Ernest Shackleton) لكنها عُرفت برحلة مغامرة تميزها قوة التحمل البشري أما الجديد في القصة فهو انطلاق مغامرة أخرى للبحث عن السفينة التي غرقت منذ أكثر من قرن.