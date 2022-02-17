فيلم "بشتقلك ساعات" يثير جدلا حول المثلية الجنسية في الأفلام العربية

قبل 12 دقيقة

أثار فيلم "بشتقلك ساعات" للمخرج المصري محمد شوقي حسن انتقادات بسبب تناوله قصة حب بين رجلين. الفيلم هو الفيلم العربي الوحيد المشارك في مهرجان برلين السينمائي من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك ولن يعرض في مصر.

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