هوشيار زيباري : لا لدستور جديد للعراق

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هوشيار زيباري : لا لدستور جديد للعراق

قبل 48 دقيقة

قال هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني ووزير الخارجية العراقي السابق إنّ استبعاده من الترشح لانتخابات الرئاسة العراقية أدّى إلى تعطيل العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، فلماذا؟ ووصف زيباري الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد بالظالم والمُسيس، فما هي حججه؟ ولماذا يتهم زيباري منافسيه من الأكراد بأنهم وراء عملية حرمانه من انتخابات الرئاسة العراقية؟

كما أكد هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني رفض حزبه لأية محاولة لوضع دستور جديد للعراق معربا في الوقت نفسه عن تأييده لإجراء عملية تنقيح للدستور الحالي، فما هي مبررات ذلك؟ وأوضح زيباري أنّ الأكراد يعارضون أية محاولة لإعادة تشكيل دولة مركزية في العراق، فما هي الأسباب؟