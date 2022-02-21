بي بي سي إكسترا: لغات محكية قديمة مهددة بالاندثار في سوريا

قبل ساعة واحدة

الحادي والعشرون من فبراير/ شباط هو اليوم الدولي للغة الأم ويهدف إلى تعزيز التعدد اللغوي وحمايته، واللغة الأم هي تلك اللغة التي يتحدثها الفرد منذ الطفولة. في العالم العربي هناك لغات محكية كثيرة غير اللغة العربية، لدرجة أن الكلمات الأولى التي نطقها البعض لم تكن بالعربية.