بي بي سي إكسترا: لغات محكية قديمة مهددة بالاندثار في سوريا
بي بي سي إكسترا: لغات محكية قديمة مهددة بالاندثار في سوريا
الحادي والعشرون من فبراير/ شباط هو اليوم الدولي للغة الأم ويهدف إلى تعزيز التعدد اللغوي وحمايته، واللغة الأم هي تلك اللغة التي يتحدثها الفرد منذ الطفولة. في العالم العربي هناك لغات محكية كثيرة غير اللغة العربية، لدرجة أن الكلمات الأولى التي نطقها البعض لم تكن بالعربية.
دول عربية عدة لها تنوع لغوي ثري منها سوريا التي تمتلك تعدداً لغوياً بسبب الحضارات التي انطلقت منها. بعض هذه اللغات مهددة بسبب انتشار اللغة العربية التي تتحدثها الأغلبية، ولكن مازال بعض السوريين متمسكين بهذه اللغات إلى يومنا هذا. مراسلة بي بي سي إكسترا في سوريا نغم قدسية أعدت تقريراً حول الموضوع.