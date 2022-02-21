طائرات تكافح إعصار "يونيس" في بريطانيا

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طائرات تكافح إعصار "يونيس" في بريطانيا

قبل 40 دقيقة

تابع العالم العربي عن كثب هبوط طائرات بلدانهم في العاصفة يونيس التي اجتاحت بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى أكثر من 150 كم في الساعة.

قضت محكمة استئناف سطات المغربية بسجن أستاذ جامعي لمدة عامين بعد إدانته بابتزاز طالبة جنسياً مقابل درجات علمية. الحكم هو الأول في القضية المعروفة باسم "الجنس مقابل النقط".

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