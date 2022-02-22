الاعتداءات بالحمض: عوامل نفسية وسلوك إجرامي

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الاعتداءات بالحمض: عوامل نفسية وسلوك إجرامي

قبل 14 دقيقة

هجمات الحمض أو ما يعرف بالأسيد، هي هجمات يقوم خلالها الجاني برش مادة حارقة تقوم بإذابة الجلد فور ملامسته الجسد، هاته الهجمات تنتشر في مختلف أرجاء العالم، دون وجود إحصائيات رسمية دقيقة.

في الحلقة نتعرف على قصة إيمان وسلمى. أم وابنتها تعرضتا للحرق قبل سنوات من طرف قريب لهما. ما هي المصاعب التي تواجه الناجيات من الحرق بالحمض؟ وكيف تتمكن الضحية من التغلب على آثار الاعتداء؟

كما نلقي الضوء على الجانب القانوني والجزائي مع الدكتورة نسرين الدباس اختصاصية الطب النفسي والإدمان من الأردن، ومحلل السلوك الإجرامي محمد الشيباني من السعودية، والجراح التجميلي فاضب شاهين من لبنان، والمحامية أماني محمد من مركز محاميات من أجل المرأة من العراق.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.