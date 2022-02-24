بي بي سي إكسترا: طبول الحرب تدق بين روسيا وأوكرانيا والقلق على الضفتين

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بي بي سي إكسترا: طبول الحرب تدق بين روسيا وأوكرانيا والقلق على الضفتين

قبل 51 دقيقة

استيقظ العالم اليوم على أنباء بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برا وجوا وبحرا.

حالة استنفار في أوكرانيا ومحاولة لمواكبة الأحداث، فمنذ ساعات الصباح المبكرة شهدت العاصمة كييف اختناقاتٍ مروريةً في مناطق عدة مع محاولة الكثير من السكان مغادرة المدينة.

كما لجأ العديد من الأشخاص إلى أنفاق محطات القطارات، واصطفت طوابير بانتظار الحافلات، وأمام منافذ الصرف الآلي للنقود ومحطات البنزين.

وعلى الرغم من الوضع المقلق فقد دعت الحكومة الأوكرانية مواطنيها إلى الهدوء، وحثت وسائلَ الإعلام والمواطنين الأوكرانيين على التحقق من جميع المعلومات التي يتلقونها قبل مشاركتها، محذرة من أن الأخبار المزيفة هي أكبر تهديد تواجهه البلاد.